الشركة العامة للكهرباء تُعلن فقدان 1100 ميغاوات في المنطقة الغربية

طرابلس 12 اغسطس 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء فقد 1100 ميغاوات في المنطقة الغربية، نتيجة نقص كمية الغاز الواصل إليها لوجود عطل فني في حقول الغاز الخاصة بشركة مليتة للنفط والغاز.

وقالت الشركة – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – إن مسؤولي عددًا من المحطات لجؤ إلى استخدام الوقود الخفيف تفاديًا لتعطل جميع وحدات التوليد وحدوث حالة إظلام.

وأشارت الشركة إلى أن العمل جار لتشغيل الحقول وإعادة ضخ الغاز، ورجوع الوحدات للعمل بشكل طبيعي. (وال)

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