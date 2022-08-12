من ضمنها القروض ومنحة الزواج.. “الدبيبة” يعلن عن قرارات هامة لليبيين

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “الدبيبة” عــن البدء في المليار الثالث لصندوق تيسير الزاوج، وبخصوص القروض قال أن القروض سكنية تنقسم لثلاث شعب، سيتم حصر كم قطعة سيتم توزيعها علي شباب وسيتم اعطاء شهادة عقارية ليتم التصرف فيها هناك نوعين من القروض سكنية ولا يوجد بها أي ربى، قروض ستعطى من مصرف الادخار مع قطعة الأرض ، والقروض الثانية ستعطى للأشخاص الذين لديهم أرض أو يريد بناء فوق منزل العائلة.

وتابع بالقول: جدول المرتبات الموحد تم البدء العمل عليه وسيكون هناك مرتب موحد قريبا لكافة المواطنين الليبيين.”

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