تسليم صكوك الدفعة الأولى من القروض الشبابية والبدء في تنفيذ جدول المرتبات الموحد

سلم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة صكوك الدفعة الأولى من القروض الشبابية لمستحقيها ، بقيمة 150 ألف دينار ليبي، وذلك خلال إحتفالية إحياء اليوم العالمي للشباب بمسرح آثار لبدة في مدينة الخمس .

وأعلن الدبيبة خلال الاحتفالية عن البدء في صرف المليار الثالث لصندوق دعم الزواج ، ومنح قطع الأراضي التي ستكون ملكا خالصا للمستفدين بشهادات عقارية تؤكد ملكيتهم لها ولن تكون ربوية.

كما أعلن الدبيبة عن البدء الفعلي في تنفيذ جدول المرتبات الموحد، والذي سيشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأشار الدبيبة إلى أن سعر الصرف ليس من إختصاص الحكومة ، وتعديله يحدد عبر السياسات المالية للدولة واعتبارات اخرى .