مختبرات الصحة في جامعة بنغازي تؤكد خلو عدد من المخابز والدقيق من برومات البوتاسيوم

أعلنت مختبرات الصحة العامة التابعة لجامعة بنغازي خلو أكثر من 100 مخبز بمدينة بنغازي من مادة “برومات البوتاسيوم” وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل التي أجريت على عينات من الدقيق والخبز بناء على تعليمات من النيابة العامة ببنغازي ومتابعة من فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمنطقة الشرقية.

وكان مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، قد أكد عدم وجود أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم في ليبيا ،بحسب التقارير الواردة إليهم ، مضيفا أن نتائج التحاليل المرسلة لمعامل في طرابلس والمانيا سيتم الكشف عنها قريبا.