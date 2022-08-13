بنغازي| تشكيل لجان تحضيرًا للمؤتمر الأول للتعريف بهيئة الاستثمار العسكري

بنغازي 11 اغسطس 2022 (وال)- بحث رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأول للتعريف بالهيئة العامة للأستثمار العسكري عماد محمد، مع ضم أعضاء اللجنة العلمية، ومدير مكتب رئيس هيئة الاستثمار العسكري بالقوات المسلحة الليبية، سُبل تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه.

وقال عضو اللجنة العلمية الدكتوررندة الفرجاني – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن المؤتمر الذي سينطلق في آواخر أغسطس الحالي، لبحث بشكل علمي دور الاستثمار العسكري في المرحلة القادمة.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على إنجاح هذا المؤتمر، حيث تم تشكيل لجنة اعلامية لتغطية هذا المؤتمر، إضافة إلى اللجنة العلمية،واللجنة التحضيرية؛ للتنسيق في تنظيم هذا المؤتمر الذي يُعد الأول الذي يختص هيئة الاستثمار العسكري، ويُبرز أهميته ودوره في التنمية والبناء. (وال) ع م/ ر ت

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