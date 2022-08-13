“مؤسسة النفط” توضح بشأن انخفاض إنتاج الغاز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في توضيح لها بشأن انخفاض إنتاج الغاز: نتيجة انقطاع الكهرباء توقف مجمع مليتة الصناعي عن العمل بالكامل ما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام عند الساعة 10:45 وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز .

مُضيفة: تم استئناف الإنتاج تدريجياً عند الساعة 07:45 مساءً، حيث بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية ( 356.6 م ق م) ، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير ( 88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميا.

وبذلك تمكنت الشركة العامة للكهرباء من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ماهو عليه.

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