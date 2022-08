الوطنية للنفط: استئناف إنتاج الغاز بمجمع مليتة بعد توقف بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج تدريجياً بمجمع مليتة الصناعي عند الساعة 07:45 مساءً، بعد توقف عن العمل بالكامل نتيجة انقطاع الكهرباء، ما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام، وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز.

وأوضحت الشركة أنه بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية ( 356.6 م ق م)، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير( 88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميا.

ولفتت الشركة الوطنية إلى أن الشركة العامة للكهرباء تمكنت من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ماهو عليه.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

