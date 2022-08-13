أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت أنه نتيجة انقطاع الكهرباء توقف مجمع مليتة الصناعي عن العمل بالكامل ما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام، حيث نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج استئونف تدريجياً، حيث بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية ( 356.6 م ق م) ، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير ( 88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميا.

وأشارت إلى أن الشركة العامة للكهرباء قد تمكنت من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ماهو عليه.

The post مؤسسة النفط توضح أسباب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي appeared first on قناة تبادل.

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