صحيفة مالطية تكشف عن تفاصيل جديدة حول المتهم بغسيل الأموال وتهريب النفط من ليبيا

ذكرت صحيفة مالطا توداي أمس الجمعة أن مهرب النفط “غوردون ديبونو” كان له دور مباشر في عملية تهريب النفط وغسيل الأموال من ليبيا حيث أعلنت السلطات الإيطالية عن عقوبات ضده وذلك بين عامي 2014 و 2015 كما أتهم ديبونو عام 2020 وزوجته” إيفيت” بالعديد من عمليات الأحتيال والنصب وغسيل الأموال ومع وصول هذه الإجراءات إلى مرحلة متقدمة ،تنتظر المحكمة الأنابة القضائية من السلطات القضائية في الخارج قرار حاسم بالخصوص .

وأكدت الصحيفة المالطية أنه لم يتم تحديد المبلغ المزعوم غسله وذلك بعد عامين كاملين من بدء الإجراءات كما أن هذا الوضع يثير الغموض ويثير شكوكاً حول ما إذا قد تم إسقاط هذه التهم مع سبق الإصرار أو تم إبطالها بأي شكل من الأشكال من قبل أشخاص على صلة بالسياسيين وكذلك على صلة وثيقة بقوات الشرطة من أجل عرقلة العدالة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية