الإعلان عن إطلاق مشروع توطين «زلاف ليبيا» بالجنوب

أعلن رئيس لجنة إدارة شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، في اجتماع ضم أعضاء لجنة الإدارة ومدير مكتب الشركة بمدينة سبها، مشروع توطين شركة “زلاّف ليبيا” بالمنطقة الجنوبية.

وناقش المجتمعون آلية نقل الإدارات والبرنامج الزمني المحدد لانتقال الشركة إلى مقرها الرئيسي بمدينة سبها.

وتم تكليف مدير مكتب سبها محمد قلمه برئاسة المشروع بالتنسيق مع مكتب التنمية المستدامة لإعداد خطة متكاملة من أجل اعتمادها والبدء في الإجراءات العملية للنقل وبشكل تدريجي ومنظم.

وتأتي هذه التوصيات في ظل سعي شركة “زلاّف” لتنفيذ المادة المتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة حسب ما ورد في قرار التأسيس الصادر في 2013م.

يُشار إلى أن شركة “زلاف ليبيا” هي شركة متخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتعتبر كيان تابع بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وتهدف إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية للنفط والغاز بليبيا وزيادة إنتاج واحتياطي النفط والغاز.

