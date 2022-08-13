درباش يكشف توقعاته بخصوص معدل إنتاج النفط

قال الخبير الاقتصادي “المبروك درباش”: لا أدري ما معنى الإصرار من قبل بعض الوجوه السياسية في البلد، وغير المتخصصة في أيْ من جوانب الموارد في ليبيا، في الدفع السريع تجاه القدرة العليا لإنتاج النفط في الحقول الليبية، أي إنتاج 3 مليون برميل.

وتابع بالقول: فالمشكلة ليست في الوصول إلى هذا الرقم، بعد شهور من الآن، والذي أعتبره تفاؤلاً خياليا، بل الاستمرارية فيه، أي استمرارية و استدامة إنتاج أي رقم إضافي بشكل متواصل، وهذه مسألة صعبة.

وأكد أن هناك احتمالية أن ترتفع كمية الإنتاج لمستوى 1.7- 1.8 ولكن هذا يعني أن نضع قانون مورفي على حدة، لأنه من الممكن لأي حقل أن يتعدى معدله في الإنتاج لفترة ما، ولكنه سريعاً بعد ذلك سيضطر للخروج عن الإنتاج لفترة معينة من أجل الصيانة والتي قد تطول نسبة للضغط المفاجئ.

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