ارتفاع للدولار وتراجع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 14 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 14 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8587 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9845 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8965 دينار، والدولار الكندي 3.8033 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2708 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2939 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3228 دينار، والدينار التونسي 1.5515 دينار، والدرهم المغربي 0.4706 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 14 اغسطس 2022: