استمرار مطابقة مرتبات الصحة والشروع في صرف مكافأة العاملين في مراكز العزل

أكد رئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار “885” الخاص بزيادة مرتبات وزارة الصحة ،بأن أعمال إجراءات المطابقة للدفعة الأولى للجهات التي استوفت بياناتها مع وزارة المالية ستبدأ فعليا ابتداء من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مستمرة في إستكمال عمليات المطابقة مع المالية للدفعات تباعاً، بواقع 10 جهات يومياً كحد أدنى.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية المكلف بوزارة الصحة إبراهيم الغول إن الوزارة شرعت في إعداد أذونات الصرف لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في مراكز العزل والفلترة بجميع أنحاء البلاد، وأنه خلال أسبوعين فقط سيتم تسليم كافة الصكوك لمستحقيها ،حسب المخصص المالي الوارد من وزارة المالية بقرابة 150 مليون دينار.