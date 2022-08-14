اقتصاد

خاص..”القيلوشي” يؤكد لصدى على توزيع الأسعار الجديدة للمصحات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي “يوسف القيلوشي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه قد تم الإعاز على جميع المديريات بتوزيع الأسعار الجديدة للمصحات ومتابعتها بإدخالها بمنظومات المصحات والعيادات وضرورة التقيد بها.

ويُذكر بأن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أصدر في أبريل الماضي قرارًا يقتضي بتحديد أسعار استرشادية للخدمات الصحية والطبية بالقطاع الخاص.

وتداولت المصحات الخاصة وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية قوائم بهذه الأسعار ، وأصبح الأمر بين مؤيد ومعارض .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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