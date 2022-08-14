الوطنية للنفط: إستئناف إنتاج الغاز إلى محطات الكهرباء بزويتينة وشمال بنغازي

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إستئناف إنتاج الغاز إلى الشبكة الساحلية، ومحطات الكهرباء بزويتينة وشمال بنغازي من غاز حقل الفارغ.

وبذلك تمكنت الشركة العامة للكهرباء؛ من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ماهو عليه.

وأوضحت المؤسسة – في بيان لها – أنه نتيجة لإنقطاع الكهرباء توقف مجمع مليتة الصناعي عن العمل بالكامل، مما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام عند الساعة 10:45، وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز.

وأضافت أنه بفضل جهود العاملين استئونف إنتاج الغاز تدريجيًا، حيث بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية ( 356.6 م ق م)، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير ( 88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميًا. (وال)

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