وصول 294 حاوية بضائع و2778 طن من كتل الرخام لميناء طرابلس البحري

استقبلت أرصفة ميناء طرابلس البحري اليوم الأحد ،السفينة LIDER HALIL ،التابعة لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 71حاوية لبضائع متنوعة ، بالإضافة لدخول السفينة OLGA.F التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية ،لمنطقة المخطاف بالميناء، وعلى متنها 82 حاوية لسلع مختلفة.

وبحسب إدارة الميناء فإنه من المتوقع وصول السفينة NICOLA التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها 141 حاوية لبضائع مختلفة ، بالإضافة للسفينة NS.MOSVIK والتابعة لشركة العامر للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها 2778 طن من كتل رخام.