“سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز” تُقيم مراسم التسليم والاستلام لمهام رئيس مجلس الإدارة

أُقيمت اليوم الأحد بالمقر الرئيسي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مراسم التسليم والاستلام لمهام “رئيس مجلس الإدارة” عقب صدور قرار المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الشأن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت القرار رقم (78) لسنة 1444 هـ 2022 بشأن إعفاء “عبدالله اشويقي” من مهام رئاسة مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ، وتكليف “محمد الفنتري” بمهام رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ، وتكليف لجنة تضم كلاً من “صلاح فرج” و “أيمن المسماري” و “فايزة عبدالكافي” لحضور التسليم والاستلام وتوثيقه بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.







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