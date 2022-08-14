تواصل تنفيذ مشروع إزدواج طريق بنغازي – سُلوق

بنغازي 14 أغسطس 2022 (وال)- قام رئيس لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي رفقة رئيس المجلس التسييري للبلدية، بتفقد سير تنفيذ مشروع إزدواج طريق بنغازي – سُلوق؛ ضمن المشاريع التنموية وخطة المجلس البلدي للحد من الإزحام وفتح مسارات جديدة.

ويُشرف على المشروع مكتب المشروعات بالبلدية، ويتضمن رصف الطريق المزدوج “بنغازي- جردينة – سلوق”، حيث ينقسم المشروع إلى مرحلتين المرحلة الأولى طريق “بنغازي – جردينة”، والمرحلة الثانية طريق “جردينة – سلوق”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال