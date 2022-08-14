“وال”| حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري خلال الأيام القليلة الماضية

بنغازي 14 أغسطس 2022 (وال)- كشف المكتب الإعلامي لشركة الليبية للموانئ لوكالة الأنباء الليبية عن حركة السفن التجارية بميناء بنغازي البحري خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المكتب إن السفينة “غراند سيشيليا” التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية رست بميناء بنغازي البحري وعلى متنها نحو “1535” سيارة مستعملة قادمة من السوق الأوروبية.

وأضاف المكتب أن السفينة “كنت شيب كب” التابعة للوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، رست برصيف ميناء جليانة البحري، وعلى متنها نحو “153” حاوية محملة بمختلف أنواع البضائع.

وأشار المكتب إلى أن السفينة “لوغوس هوب” معرض الكتاب العائم كانت قد رست صباحًا في رصيف ميناء بنغازي الرئيسي في الثامن من شهر أغسطس الحالي، وكان المرشد البحري الكابتن محمد الشلوي من قام بإدخالها وهي في زيارة لمدينة بنغازي لمدة 9 أيام. (وال) هــ ع/ ر ت

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