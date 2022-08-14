النهر الصناعي يستعد لحفر 120 بئر بمنظومة غدامس

كشف مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي عن الاستعداد لإستكمال حفر آبار منظومة غدامس بداية العام القادم 2023.

وقال الساعدي لتطبيق بكم الاخباري، إن عدد الآبار المستهدف إستكمال حفرها 120 بئر، مضيفا بأن شركتي سمينس البلجيكية و ksb الألمانية ستقومان بمهمة الحفر فيما ستتولى الشركة الليبية الكندية “ليكان “أعمال الكهرباء بالمنظومة.

وأوضح الساعدي بأن عدد الآبار التي تعمل بمنظومة غدامس 10 آبار، وبطاقة تشغيليةتصل إلى 700 ألف متر مكعب يومياً.