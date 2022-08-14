اجتماع لمناقشة الحقوق المشروعة للعاملين بالشركة العامة للكهرباء

اجتمع المدير العام وأعضاء من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا.

تم خلال الاجتماع الاجتماع مناقشة الحقوق المشروعة للعاملين بالشركة العامة للكهرباء وآلية تحقيقها بالتنسيق مع النقابة العامة ، وأن هناك رؤية مشتركة حول هذه الحقوق.

كما أكد المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة على عزم تحقيقها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، وأيضاً دعم النقابة لأداء الدور المناط بها .

َفي ختام الاجتماع أكدت النقابة العامة بجميع فروعها دعمها الكامل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي بجميع الوسائل المتاحة للنهوض بالشركة وعامليها .

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