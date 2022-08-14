حبارات يكتب: توضيح في غاية الأهمية حول إرتفاع الأسعار

كتب الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” مقالاً لتوضيح حول موضوع إرتفاع الأسعار.

قال فيه:”يطرح العديد من المواطنين هذه الفترة سؤال مهم جداً مفاده: لماذا خلال عامي 2016 و 2017 لم ترتفع أسعار السلع و الخدمات إلى المستويات التي وصلتها اليوم؛ رغم أنّ سعر الدولار بلغ حتى حاجز 9 دينار كاش و 14 دينار بصك؟!”.

“و صراحةً السؤال مهم جداً وبالفعل مثير للإستغراب؛ لكن إجابته تحكمه عدة محددات أو مبررات عدة لعل أبرزها :

1- السلع الأساسية من غذاء و دواء و غيرها كانت تورّد بموجب إعتمادات مستندية على السعر الرسمي 1.40 دينار للدولار رغم أنّ حجم هذه الإعتمادات ليس كبير، فإجمالي المدفوعات من النقد الاجنبي خلال العامي خلال 2016 و 2017 م بلغت 12.500 مليار دولار و 11.400 مليار دولار فقط على التوالي؛ قد تمثل الإعتمادات المستندية للإستبراد السلع الاساسية ما نسبته ‎%‎50 من حجم تلك المدفوعات.

2- شراء الدولار بأسعار 7 ، 8 ، 9 ، 10 دينار كان معظمه لغرض الحصول على السيولة أو لأشياء طارئة كالعلاج، وأحياناً يكون الشراء بهذه الأسعار من طرف الحكومة و الجهات العامة، و لم يكن الشراء لغرض إستيراد السلع السلع الاساسية من الغذاء و الدواء.

3- محدودية الإنفاق العام خلال العامي 2016 و 2017 الذي قارب من 29.000 مليار دينار و 36.000 مليار دينار على التوالي و الذي يمثل ‎%‎30 فقط من حجم الإنفاق خلال العام 2021 الذي قارب من 86.000 مليار دينار ويرجّح أن يسجل الحجم نفسه خلال العام الحالي”.

“و بالتأكيد محدودية الانفاق خلال العامي 2016 و 2017 م لم يكن لها أثار سلبية كبيرة على السلع و الخدمات آنذاك”.

“في الختام قد تكون هناك أسباب و مبررات أخرى لكن يبقى ما تم ذكره الأبرز و الأهم”.

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