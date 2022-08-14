تكليف رئيس جديد لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

سرت 14 أغسطس 2022 (وال)- أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الأحد، تكليف محمد علي الفنتري بمهام رئيس مجلس إدارة الشركة.

وذكرت مصادر المؤسسة الوطنية للنفط؛ أن مراسم التسليم والاستلام لمهام رئيس مجلس الإدارة جرت بالمقر الرئاسي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عقب صدور قرار المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن لجنة تضم كلا من صلاح فرج وأيمن المسماري وفائزة عبد الكافي، كلفت لحضور التسليم والاستلام وتوثيق محضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت القرار رقم ( 78 ) لسنة 2022 م بشأن إعفاء عبد الله إبراهيم اشوقي من مهام رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وتكليف محمد على الفنتري بمهام رئيس مجلس إدارة شركة سرت للإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (وال)

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