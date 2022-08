التقي نائب رئيس الوزراء “حسين القطراني”اليوم الأحد لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية وبحث استئنافالعمل بالمشاريع المتوقفة في بلديات المنطقة الشرقية، ومعالجة أزمة نقص المياه والصرف الصحي، وصيانة محطات التحلية، والاهتمام بملفالنظافة.

حيث حضر الإجتماع عمداء وممثلين عن بلديات طبرق والمرج وجردس العبيد وساحل الجبل، وتوكرة، والقيقب ومدور الزيتون وعمر المختاروسوسة،والوفاق والأبيار.

The post “القطراني”يناقش الملفات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية مع عمداء البلديات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا