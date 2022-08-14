وزير المواصلات يبحث المشاريع المتوقفة في بلدية نالوت وسُبل تفعيلها

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال)- التقى وزير المواصلات محمد الشهوبي اليوم الأحد، بديوان الوزارة وفدًا من مدينة نالوت ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس الحكماء وأعيان المدينة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تُواجه البلدية منها الطريق المزدوج – بالمدينة (نالوت – تكويت)، وطريق نالوت غدامس وطريق البديلة شليوني اجويبية.

كما تم التطرق إلى صيانة الطريق الجبلي الرئيسي للمدينة قبل حلول فصل الشتاء، بالإضافة إلى استعراض بعض المشاريع المتوقفة في المدينة وسُبل تفعيلها.

وقدم وفد مدينة نالوت الدعوة لوزير المواصلات لإفتتاح مهبط الطائرات العمودية – نالوت. (وال)

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