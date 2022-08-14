“الشهوبي” يناقش المشاريع المتوقفة ببلدية نالوت

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022 بعميد بلدية نالوت “عبد الوهاب الحجام” وأعضاء المجلس البلدي للمدينة : “يوسف ابوصوة” و “سعيد عرف” و “محمد يعقوب” رئيس مجلس حكماء وأعيان نالوت.

وقد وجّه الحضور الدعوة لوزير المواصلات لافتتاح وتدشين مهبط الطائرات العمودية – نالوت.

كما تم مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية منها الطريق (نالوت – تكويت) المزدوج وطريق نالوت غدامس، وتم أيضاً مناقشة صيانة الطريق الجبلي الرئيسي للمدينة الشليوني قبل حلول فصل الشتاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية