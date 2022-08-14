اقتصاد

“الشهوبي” يناقش المشاريع المتوقفة ببلدية نالوت

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”  اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022 بعميد بلدية نالوت “عبد الوهاب الحجام” وأعضاء المجلس البلدي للمدينة : “يوسف ابوصوة”  و “سعيد عرف” و “محمد يعقوب” رئيس مجلس حكماء وأعيان نالوت.

وقد وجّه الحضور الدعوة لوزير المواصلات لافتتاح وتدشين مهبط الطائرات العمودية – نالوت.

كما تم مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية منها الطريق (نالوت – تكويت) المزدوج وطريق نالوت غدامس، وتم أيضاً مناقشة صيانة الطريق الجبلي الرئيسي للمدينة الشليوني قبل حلول فصل الشتاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك