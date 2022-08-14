مراسل (وال): فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل بعد ارتفاع منسوب المياه بخزان أبوزيان

غريان 14 أغسطس 2022 (وال)- أفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بأنه تم ظهر اليوم الأحد، فتح الصمام الرئيسي لخط النهر الصناعي لشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل، بعد ارتفاع منسوب المياه بخزان أبوزيان.

وأوضح المراسل أن عملية الضخ ستستمر بهذه الألية لتصل تدريجيًا إلى الخزانات الفرعية ومنها إلى الأحياء والمنازل.

وبحسب مراسل (وال)؛ فقد كان من المفترض أن تفتح الشبكة الداخلية أمس السبت، إلا أنه بسبب بعض أعمال التشغيل التي اتخذت لاختبار بعض الصمامات بخط أبوزيان – الرحيبات التي تمت صيانته بعد الاعتداء عليه من أحد المواطنين، هو ما أجبر فريق التشغيل على تأجيل فتح الشبكة بعد عملية التعبئة لخط الجبل من جديد، والتأكد من نجاح أعمال الصيانة بالصمام. (وال)

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