الحرس البلدي يرصد 16269 ألف مخالفة في النصف الأول من العام الحالي

كشف مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي، عن عدد المخالفات التي رصدها الجهاز خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بعدد 16269 مخالفة، منها المحالة إلى الجهات القضائية بعدد 1913 قضية.

وأضاف القيلوشى لتطبيق بكم الاخباري، بأن إجمالي مخالفات عدم الحصول على آذن المزاولة بلغت 3561 مخالفة، فيما بلغت المخالفات الصحية عدد 6346 مخالفة، ومخالفات النظافة 2964، واستغلال الفضاء العام عدد 1762 مخالفة، و مخالفات الباعة المتجولين 485 مخالفة، فيما بلغ عدد الاقفالات وإيقاف نشاط عدد 11051 مخالفة.