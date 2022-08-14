الحكم المحلي بالحكومة الليبية تطالب عمداء البلديات بضرورة إحالة المشاريع العاجلة

عمم وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان رسالة إلى عمداء البلديات، تقتضي بضرورة تزويد وزارة الحكم المحلي بالمشاريع العاجلة والضرورية التي تعالج المختنقات التي تعترض تقديم الخدمات الأساسية وتلبي حاجة المواطن الكريم في كافة مناطق ليبيا على أن يتم تجهيز وإعداد المطلوب بمراعاة ما يلي.

إلى جانب التركيز على مشاريع الصيانة العاجلة والدورية ومشاريع التطوير لكافة مرافق البلدية والتي تتعلق بتقديم الخدمات الأساسية بالدرجة الأولى من توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وصيانة الطرق ورصف الشوارع وغيرها ، وترتيب المشاريع المستهدف تنفيذها خلال هذا العام حسب الأهمية والأولوية القصوى في التنفيذ.

وكذلك إدراج المشاريع المطلوبة في جدول يبين اسم المشروع وموقعه بكل دقة ومستهدفات المشروع والقيمة التقديرية للمشروع مرفقاً بمقايسة فنية معتمدة من مكتب المشروعات بالبلدية تحدد بنود المشروع وقيمة تنفيذ كل بند حسب الأسعار المعتمدة من قطاع الإسكان والمرافق.

وأيضاً مراعاة عدم الازدواجية في طلب التعاقد بحيث لا تتضمن الكشوفات المطلوبة أي مشاريع سبق التعاقد عليها من أية جهة كانت، وعدم وجود ما يعيق تنفيذ المشروعات المستهدف التعاقد عليها.





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