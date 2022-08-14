شكشك : ظاهرة تهريب الوقود أرهقت الاقتصاد الوطني وسنسعى جاهدين للحد منها

طرابلس 14 أغسطس 2022 (وال)- أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، حرص الديوان على مكافحة ظاهرة تهريب الوقود التي أرهقت الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شكشك بمقر الديوان اليوم الأحد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح، ورئيس لجنة اﻹدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، وفقًا لما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقدم رئيس الديوان خلال الاجتماع؛ عرضًا من قبل الشركة المصممة والمنفدة لمنظومة تتبُّعٍ خاصة لتوزيع الوقود عن طريق اﻷقمار الاصطناعية.

وأثنى رئيس الديوان على أهمية هذه المنظومة، مؤكدًا أن دورها فعّال في الحد من تهريب الوقود، كما أوصى بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنظومة على المواطنين بحيث لا تحدث ربكة، من أجل نجاح هذا المشروع. (وال)

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