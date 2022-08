اجتمع رئيس ديوان المحاسبة”خالد شكشك”اليوم الأحد لمناقشة تنفيذ برنامج متكامل للحد من ظاهرة تهريب الوقود بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء “رمضان بوجناح،”ورئيس لجنة اﻹدارة بشركة البريقة لتسويق النفط “إبراهيم أبو بريدعة”

وأكد “شكشك “حرص الديوان على مكافحة هذه الظاهرة التي أرهقت الاقتصاد الوطني، وأهمية هذه المنظومة بدورها الفعال في الحد منتهريب الوقود، موصياً بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنظومة على المواطنين بحيث لا تحدث ربكة، من أجل نجاح هذا المشروع.

The post “شكشك”يناقش تنفيذ برنامج متكامل للحد من ظاهرة تهريب الوقود appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا