“بن عمران” يبحث الترتيبات لمعرض ليبيا الأول للتصدير

اجتمع رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية “فايز بوعمران” اليوم الأحد 14 أغسطس ، مع مدير عام مركز تنمية الصادرات “محمد الديب” وبحضور المستشار الفني للصندوق ” عادل الكراش”

وتم خلال هذا الاجتماع بحث الترتيبات النهائية لمعرض ليبيا الأول لتصدير خدمات التدريب و الموارد البشرية الذي ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء الموافق 16 اغسطس ويستمر حتى يوم 18 من نفس الشهر ، وينظم هذا المعرض مركز تنمية الصادرات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز ضمان الجودة والمعايير المهنية التابعين لوزارة العمل والتأهيل

كما تم الإتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين مركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الموارد البشرية يكون هدفها الأول والرئيسي هو تأهيل الموارد البشرية في المشاريع التصديرية القائمة على المنتجات المحلية .

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