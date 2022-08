“المبروك”يناقش جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه

التقي وزير المالية “خالد المبروك” اليوم الأحد لمناقشة جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه والاجراءات المتخذة بصدور القانون من مجلس النواب مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش”

وأكد “المبروك” على نشر تقارير الشفافية ومبدا الافصاح التي يتم نشرها شهريآ من قبل وزارة المالية للإيرادات والمصروفات العامة ، ومناقشة المرتبات الخاصة لبعض للجهات الممولة من الخزانة العامة ومواضيع ذات صلة بالشؤون المالية,والموازنة العامة المقترحة للعام القادم2023 م.

