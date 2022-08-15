صعود للدولار وانخفاض لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 15 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8627 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9809 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8887 دينار، والدولار الكندي 3.7981 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2707 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2953 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3239 دينار، والدينار التونسي 1.5528 دينار، والدرهم المغربي 0.471 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022: