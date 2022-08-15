المالية تتابع مع مجلس النواب آخر مستجدات جدول المرتبات الموحد للجهات العامة

التقي وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ،لمتابعة آخر مستجدات موضوع جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه والاجراءات المتخذة بصدور القانون من مجلس النواب.

كما استعرض الاجتماع التأكيد على نشر تقارير الشفافية ومبدا الإفصاح التي يتم نشرها شهريا من قبل وزارة المالية للإيرادات والمصروفات العامة ، وكذلك مناقشة الموازنة العامة المقترحة للعام القادم 2023.

كما ناقش اللقاء جداول المرتبات الخاصة لبعض للجهات الممولة من الخزانة العامة ،ومواضيع ذات صلة بالشؤون المالية.