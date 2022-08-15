“التومي” يبحث مع عمداء بلديات طرابلس جملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، مع عمداء بلديات العاصمة طرابلس ، بحضور عدد (11) عميد بلدية من بلديات العاصمة طرابلس ( طرابلس المركز ، عين زارة ، العواته، قصر بن غشير ، اسبيعة، القره بوللي ، تاجوراء، جنزور ، ابوسليم ، السائح ، سوق الجمعة ).

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية ” نقل الاختصاص ، الإيرادات المحلية ، المشاريع التنموية المحلية، كما تم الإتفاق خلال الاجتماع على جملة من النقاط الاجرائية التي سيتم المباشرة في تنفيذها خلال هذا الأسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية