“التومي” يبحث مع عمداء بلديات طرابلس جملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، مع عمداء بلديات العاصمة طرابلس ، بحضور عدد (11) عميد بلدية من بلديات العاصمة طرابلس ( طرابلس المركز ، عين زارة ، العواته، قصر بن غشير ، اسبيعة، القره بوللي ، تاجوراء، جنزور ، ابوسليم ، السائح ، سوق الجمعة ).
تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية ” نقل الاختصاص ، الإيرادات المحلية ، المشاريع التنموية المحلية، كما تم الإتفاق خلال الاجتماع على جملة من النقاط الاجرائية التي سيتم المباشرة في تنفيذها خلال هذا الأسبوع.
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