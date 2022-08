مناقشة جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه والإجراءات المتخذة بصدور القانون من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان وزارة المالية، حيث تم التأكيد على نشر تقارير الشفافية ومبدأ الإفصاح التي يتم نشرها شهريآ من قبل وزارة المالية للإيرادات والمصروفات العامة، وكذلك مناقشة الموازنة العامة المقترحة للعام القادم 2023م.

ووفق المركز الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فقد خلص اللقاء إلى تكثيف الاجتماعات الدورية والتنسيق مابين وزارة المالية واللجنة المالية لمجلس النواب فيما يخص وضع الآليات والإجراءات المتخذة بتوحيد جدول مرتبات العاملين بالقطاع العام وكل مايستجد من ملفات مالية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

