جدول المرتبات الموحد محور اجتماع وزير المالية مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” .

تناول الاجتماع مناقشة جدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة ومراحل إجراءات تنفيذه والإجراءات المتخذة بصدور القانون من مجلس النواب.

كما تم التأكيد على نشر تقارير الشفافية ومبدا الإفصاح التي يتم نشرها شهرياً من قبل وزارة المالية للإيرادات والمصروفات العامة ، وكذلك مناقشة الموازنة العامة المقترحة للعام القادم 2023 م، إلى جانب جداول المرتبات الخاصة لبعض للجهات الممولة من الخزانة العامة ومواضيع ذات صلة بالشؤون المالية .

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