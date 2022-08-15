فريق تطبيق بكم يرصد تواصل قبول ملفات القروض الشبابية والسكنية

تواصل اللجان الفرعية المشكّلة من البلديات في كافة مناطق ليبيا، بقبول ملفات المواطنين الراغبين بالحصول على قروض سكنية شبابية أو للاسر المحتاجة بقيمة 150 ألف دينار.

ورصد فريق تطبيق بكم الاخباري، توافد آلاف الشباب من سن 24 وحتي 45 عاما، لتقديم المستندات المطلوبة ، ويقول عبد الحكيم الجبالي أنه يبلغ من العمر الآن 45 عاما ولم يتزوج بعد ،وقد هرم من تقديم الملفات خلال عشرين سنة خلت ، ولم يتحصل على شي.

سالم حميدان شاب في مقتبل العمر أكد لنا والحيرة تعلو محياه ،أنه يعمل منذ عدة سنوات لتوفير مبلغ لبناء مسكن خاص به ،ولكن بسبب ضعف الدخل وغلاء الأسعار لم يستطع ذلك ، ولاسبيل له إلا الحصول على قرض شبابي.

ويقول أحد المشرفين على لجان الإقراض محمد عبد الغني، أنهم الآن في مرحلة إستقبال الطلبات والمستندات ، ومن ثم سيتم تشكيل لجان للتأكد من صحة البيانات من خلال زيارة المتقدمين للقروض بعد استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، وأهمها تحصل المستفيد على منحة الزاوج، ومن يمتلك دخل ممتاز ،ومن تحصل على قرض في السابق ،بالإضافة لاستبعاد أصحاب الملفات غير مستوفية البيانات.

وبحسب اللجنة العليا لمبادرة الإقراض الشبابي و السكني ،فإن الأولوية لاعطاء القروض هي للعائلات المحتاجة والتي تقطن في الإيجار وأصحاب الأمراض المزمنة.