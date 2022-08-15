“الدبيبة”: ما يهم الليبين ليس من يجلس على الكراسي بل من يعالج الأوضاع ويجد حلول لكل الأزمات

قال رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين خلال الاجتماع العادي الحادي عشر 2022 لمجلس الوزراء: أشدد على كافة الوزارات والمؤسسات الإسراع في إجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد ويجب إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية العام الحالي.

وشدد كذلك على العمل على تحسين أوضاع المواطنين تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي، والتركيز على خطط الوزراء وحل المختنقات أمام المواطنين والنزول للشارع وملامسة هموم الناس عن قرب.

مُضيفاً: بأنه يجب الإطلاع على التحديات التي تواجه المواطن والعمل على إيجاد حلول جذرية لها .

كما قال “الدبيبة” كذلك: ما يهم الليبين ليس من يجلس على الكراسي بل من يعالج الأوضاع ويجد حلول لكل الأزمات التي يعيشها، فكونوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية.

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