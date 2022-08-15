تسجيل نمو بنسبة 2.7% لمبيعات التجزئة في الصين خلال شهر يوليو الماضي

كشف المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مبيعات التجزئة جاءت أقل من المتوقع، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.7% خلال شهر يوليو مقارنة بالعام الماضي البالغة 5% وبانخفاض عن النمو البالغ 3.1% في يونيو.

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 9.7% كما شهدت مبيعات الذهب والفضة والمجوهرات ارتفاعاً بنسبة 22.1% وزاد الإنتاج الصناعي 3.8% متجاوزاً التوقعات بنمو بنسبة 4.6% وسجل انخفاضاً عن الزيادة في الشهر السابق بنسبة 3.9%.

ومن جهة أخرى ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 5.7% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزاً التوقعات بنمو بنسبة 6.2%.