انطلاق الدورة التدريبية الأولى لأدوات الإنتاج الزراعي العضوي

افتتحت يوم أمس الأحد 14-8-2022 الدورة التدريبية الأولى لأدوات الإنتاج الزراعي العضوي بليبيا بفندق توباكتس بطرابلس، بتنظيم المنظمة الليبية للزراعة العضوية وجمعية فزان التعاونية للزراعة العضوية، والتي تستهدف مشاركين في مجالات الإنتاج الزراعي من المزارعين، والذين لديهم الرغبة في التحول إلى الزراعة العضوية والتصديق على منتجاتهم المختلفة للاطلاع على الضوابط والإجراءات المختلفة المتعلقة بتقديم الخدمة من الصناعيين ومحولي المنتجات الزراعية والبيئية المختلفة، تحت إشراف الخبير الدولي لدى هيكل التصديق والمراقبة الإيطالي ccpb بتونس(أيمن الغربي) .

وحضر فعاليات افتتاح الدورة التي تستمر لأربعة أيام متتالية، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني المكلف(م. فرج الفزاني)، ومندوب عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس وأعضاء المنظمة الليبية للزراعة العضوية وجمعية فزان التعاونية للزراعة العضوية، وعدد من المهتمين بقطاع الزراعة في ليبيا .

حيث تهدف هذه الدورة إلى التعريف بالزراعة العضوية ومتطلبات التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، شاملة الجوانب النظرية والتطبيقية، وآليات المصادقة للمنتجات الزراعية والمحولين، وكيفية تطبيق كراسة الشروط للزراعة العضوية، والتعريف بالإجراءات والضوابط وفق القوانين الدولية في هذا المجال.

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