مخابز طرابلس تغلق أبوابها إحتجاجاً على “تضييق السلطات”

أغلقت غالبية مخابز طرابلس اليوم الإثنين أبوابها أمام المواطنين ، بينما تراصفت الصفوف أمام عدد قليل من المخابز التي فتحت أبوابها.

وجاء هذا الإغلاق كإحتجاج من أصحاب المخابز على ما وصفوه “تضييق السلطات الأمنية ” ، بعد حملة موسعة قام بها جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي للكشف على وضع العمالة صحياً وقانونياً واشتراطات النظافة بالإضافة للمحسنات والإضافات ، والتي نتج عنها إغلاق ما يقارب من نصف مخابز طرابلس بسبب مخالفتها للإشتراطات.

وفي تصريحات صحفية قال نقيب الخبازين بوخريص محمد بأن عناصر الحرس البلدي أوقفوا عدداً كبيراً من أصحاب المخابز والعمالة رغم أن إجراءاتهم سليمة، ما يعد إيقافا دون وجه حق وبطرق غير قانونية، بالإضافة إلى أنهم استحوذوا على المنظومات الخاصة ببعض المخابز ومبالغ مالية.