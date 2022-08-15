السايح: أغلب المخابز لاتتوفر فيها الاشتراطات الصحية وقمنا بالإقفال لأنّنا أنذرناهم سابقاً

صرّح مدير مكتب التحري وجمع المعلومات بالحرس البلدي “عماد السايح” في مؤتمرٍ صحفي بالقول : “فحص المخابز من ضمن الأعمال اليومية لأعضاء جهاز الحرس البلدي؛ خلال هذه الأيام كانت جولات مكثفة على المخابز من ناحية الاشتراطات الصحية التي لاحظنا أنّها “لاتتوفر” في أغلب المخابز وخاصةً الميزان”.

وأضاف:”كذلك عدم وجود شهائد صحّية وعدد كبير من العمالة الأفريقية داخل المخابز، وحتى النظافة الشخصية سيئة جداً”.

كما قال:”ونظراً لكل هذه المخالفات استخدمنا الإقفال مباشرةً بالشمع الأحمر بدلاً من الإيقاف، حتى في وجود تراخيص لأنّه تم إنذارهم فيما سبق”.

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