ديلي صباح: السفير التركي يشجع على مواصلة المشاريع غير المكتملة في ليبيا

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية اليوم الأثنين نقلا عن السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز حيث قال: أن الشركات التركية معترف بها كشركات موثوقة في ليبيا ونواصل تشجيعها على القدوم والعمل هناك .

وأكد كنغان أن ليبيا كانت الدولة الأولى التي تعمل فيها تركيا في الخارج في مجال المقاولات ولهذا السبب فإن ليبيا لها أهمية خاصة للغاية بالنسبة لقطاع المقاولات التركي .

وأضاف أن بعض المشاريع التي نفذتها الشركات التركية لم تنته بعد بسبب التطورات التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة .

وبحسب السفير أنه تم اتخاذ خطوات إيجابية لشركاتنا للعودة إلى مشاريعها غير المكتملة في ليبيا ومع ذلك ، تم التعامل مع هذه المشاريع التي أعطتها السلطات الليبية الأولوية في المرحلة الأولى وفي هذه المناسبة ، قاموا بدعوة مجموعة شركاتنا في الربع الأخير من عام 2021 حيث تحدثوا إلى الإدارات وهناك شركات قررت الأستمرار في مشاريعها نحن نشجعهم والسلطات الليبية تحافظ على توقعاتها في الفترة المقبلة كما نشجع رجال الأعمال لدينا على على مواصلة مشاريعهم غير المكتملة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية