شركة الكهرباء تواصل إزالة التوصيلات غير القانونية وتحصيل الإيراد العام

تتواصل اليوم الإثنين الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير القانونية ،وتحصيل الإيراد العام التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المستهلكين بمنطقة سوق الجمعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتخفيف الأحمال التي أثرت سلباً على شبكة التوزيع.

يشار إلى أن برنامج طرح الأحمال لايزال متواصلا وخصوصاً على العاصمة طرابلس، وبعض مدن المدن الغربية، وساعات إنقطاع التيار الكهربائي تصل إلى 12 ساعة في اليوم مقسمة على فترات.