التأمين الصحي للمتقاعدين ينتظر المخصصات المالية

كشف رئيس قسم الشؤون الإدارية بنقابة المتقاعدين خليفة بن ساسي عن استمرار المرحلة الأولى من برنامج التأمين الطبي للمتقاعدين فئة كبار السن والتي تشمل التسجيل في المراكز الطبية المعلن عنها بالبلديات وصدور البطاقات التأمينية، فيما تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية المعنية بتسجيل زوجات المتقاعدين وابنائهم حتى أشعار آخر.

وأضاف بن ساسي لتطبيق بكم الاخباري بأن عدد المتقاعدين المسجلين الحاصلين على البطاقات التأمينية يتجاوز 100 ألف من العدد الكلي الذي يصل الي 465 ألف متقاعد.

وأوضح مصدر خاص بصندوق التأمين الطبي بأن عدم تفعيل التأمين الطبي للمتقاعدين حتى الآن يأتي بسبب عدم إحالة مخصصات التأمين الطبي للبدء في إجراءات التعاقد مع المستشفيات والصيدليات، مضيفاً بأن مشروع برنامج التأمين الصحي يشمل تغطية تكاليف 8 أمراض كمرحلة أولى، كما سيعمل تدريجياً في تغطية مصاريف تكاليف الرعاية الصحية والطبية للمنتفعين.