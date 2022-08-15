وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام يلتقي القائم بأعمال سفارة الفلبين

التقى وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام “علي الهادي ضو” مع القائم بأعمال سفارة الفلبين في ليبيا ورئيس البعثة الدبلوماسية “رويل غ. كساكلانج”.

حيث تمت مناقشة تفعيل آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المستقبل فيما يخص المجال العُمّالي بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، كما تمت مناقشة دور العمالة الفلبينية في ليبيا والتأكيد على أهمية وضرورة تسوية وحفظ كل حقوق العمالة الأجنبية بما في ذلك العمالة الفلبينية التي كانت تعمل في ليبيا وتوفير بيئة عمل آمنة لهم على حدٍ سواء.

وثمّن السفير عمق ومتانة العلاقات الليبية الفلبينية المتطوّرة في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، وأكّد أنّ الفلبين تدعم جهود البلاد في تحقيق السلام والاستقرار التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية