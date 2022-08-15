مدير عام هيئة الاستثمار يلتقي ممثلي وزارة الدفاع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة

التقى مدير عام الهيئة اليوم الاثنين الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة مع آمر شعبة الاستثمار بوزارة الدفاع يرافقه مجموعة من المهندسين المختصين، بحضور مدير إدارة الاستثمار بالهيئة.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول وضع الآليات اللازمة لاستثمار بعض الأصول والمشروعات الخدمية بعد إعادة تشغيلها وتفعيل العمل بها ، وذلك تحت مظلة القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية، وفي نهاية هذا اللقاء تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع آخر يتم خلاله التوقيع على اتفاق بين الجهتين بالخصوص.

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