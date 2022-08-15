أبرز قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه الأخير..تابع التفاصيل

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه الحادي عشر لعام 2022 عدة قرارات كان أبرزها: منح الإذن بإعادة إشهار الجمعية الليبية للترقيم؛ الموافقة على إحالة مرتبات العاملين بالمديريات إلى ديوان وزارة الداخلية بدلاً من إحالتها إلى مديريات الأمن بشكل مباشر لتنظيم سير العمل من النواحي الإدارية.

أيضاً الموافقة على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير وإنشاء وتجهيز مستشفى للحروق والتجميل بالمنطقة الجنوبية، والموافقة على المقاييس التقديرية للمصروفات التشغيلية لحديقة الحيوان بطرابلس المُعدَّة من قبل جهاز تطوير مدينة طرابلس.

واعتماد محضر ترسية مشروع تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع (طبرق، امساعد) بطول 150 كيلومتر ومنح الإذن بالتعاقد مع الشركة المنفذّة وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

كذلك الموافقة على الإجراءات المطلوبة واللازمة لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وذلك بنقل تبعية وملكية الشركة الليبية للتهيئة والتطوير العمراني لمصرف الادخار والاستثمار العقاري.

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